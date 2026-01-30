TRT\'nin Yeni Dizisi Şule\'nin Çekimleri Başladı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi Şule'nin çekimleri başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan düşünür ve yazar Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının öncü isimlerinden Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesini, toplumsal alandaki çalışmaları, edebi kimliği ve yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara karşı sergilediği duruşu anlatan dizi, okuma provalarının ardından sete çıktı.

Başrollerini Yıldız Çağrı Atiksoy, İlayda Alişan ve Alp Navruz'un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Didem Balçın, Hakan Yılmaz, Rüzgar Aksoy, Hülya Darcan, Berrin Arısoy, Arif Pişkin, Tuğba Daştan, Fatoş Kabasakal, Mürşit Ağa Bağ, Tutku Ece Alkan ve Zeynep Ebrar Karaca yer alıyor.

Fikirleriyle bir döneme damga vuran, cesareti ve mücadelesiyle iz bırakan bir kadının yolculuğunu anlatan yapımın yönetmen koltuğunda ise Ece Erdek oturuyor.