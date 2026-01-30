Trump'a Somali Tepkisi Büyüyor

ABD'de yaşayan Somali kökenli Amerikalılar, kendileri ile Somali asıllı Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ı hedef alan küçümseyici açıklamaları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

İstatistiklere göre ABD genelinde 221 bin ila 259 bin Somali kökenli yaşıyor. Bu topluluk, 108 bin kişilik nüfusu ile ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde yoğunlaşmış durumda. Kent merkezindeki nüfusun neredeyse beşte biri Somalilerden oluşuyor.

Bu aritmetik üstünlük Somali diasporasına Minnesota eyaletinde önemli siyasi bir güç kazandırmış durumda. ABD Kongresi'nin ilk başörtülü temsilcisi Ilhan Omar, bu bölgeden seçildi.

ABD vatandaşı olanların sayısı yüzde 92

Amerikan Topluluk Anketi (ACS), ABD Nüfus Bürosu istatistiklerine göre, ABD'de kaçak olarak ikamet eden Somalililerin sayısı yok denecek kadar az. Büyük çoğunluk 1990 sonrası ülkeye siyasi iltica ile giriş yaptı. ABD vatandaşı olanların sayısı yüzde 92'ye ulaşmış durumda, yüzde 8'lik bölüm ise yeşil kart veya Özel Koruma Statüsü altında.

Trump, Somalileri hedef alıyor

Vatandaşlık oranının yüksek seyretmesi ve diaspora nüfusunun özellikle Minneapolis kent merkezinde yoğun olması Somali kökenli seçmeni güçlü siyasi bir aktör haline getirdi. Doğurganlık oranı ABD ortalamasının üzerinde, dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Somali asıllı seçmen, Minnesota eyaletinde büyük bir çoğunlukla Demokrat partiye oy veriyor. Bu durumdan hoşnut olmadığını sık sık dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, bununla da yetinmeyerek Somalileri ve seçtikleri kongre üyesi İlhan Omar'ı küçümseyici, hatta zaman zaman aşağılayan ifadelerle hedef alıyor.

Trump'ın bu tutumu Somali kökenli ABD seçmenini daha da konsolide etmiş gibi görünüyor. Hatta şehirde yaşayan diğer Müslüman ve azınlıklar da Omar'a destek veriyor.

Trump: Somalili seçmenler çöp

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günden itibaren Somali asıllı göçmenlere ve Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a karşı sert açıklamalarda bulundu. Trump, Omar ve Somali kökenli seçmenler için "çöp" tabirini kullandı ve Somali için "ülke bile değil" dedi. Devlet bütçesinden milyonlarca doların sosyal yardım adı altında harcandığını söyleyen Trump, Somali kökenli ABD vatandaşlarının bu paraları yolsuzluklarla kendi menfaatleri için kullandıklarını ileri sürdü.

Omar'a saldırı

Trump'a tepki gösteren Omar, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak sıvı püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı. Omar, Trump'ın kendisine ve Somalilere yönelik nefret söyleminin, "en çok ölüm tehdidi alan Kongre üyesi" olduğunu savundu.

AA, Minneapolis kentinde halkın nabzını tuttu

Anadolu Ajansı, ABD'nin en yoğun Somali diasporasına ev sahipliği yapan Minneapolis kentinde halkın nabzını tuttu.

Minneapolis'te bulunan Karmel Alışveriş Merkezi, Somali kökenli topluluk başta olmak üzere kentte yaşayan birçok göçmenin sıkça ziyaret ettiği merkezler arasında yer alıyor. Ancak Trump yönetimi döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin kentteki faaliyetlerinin artması, göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu bu alışveriş merkezinde hareketliliğin azalmasına yol açtı.

Somalili esnaf Necat Beyuti, kızı Nermin ile birlikte her zamanki gibi dükkanını açtıklarını ancak müşteri sayısında ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Beyuti, yaşanan duruma ilişkin, "Ne iş kaldı ne de müşteri geliyor. Yabancı karşıtı söylemler hayatı olumsuz etkiledi. Bu durum ne bizim ne de ülke için olumlu" ifadelerini kullandı.

Alışveriş merkezinin hemen her yerinde "ICE DIŞARI" yazan afişler yer alıyor.

Minneapolis sakinlerinden Barbara Platnick ilk kez Karmel AVM'ye geldiğini belirterek, *Çünkü insanlar alışveriş için dışarı çıkmaya korkuyor. Dolayısıyla da para kazanamıyorlar. Biz de onlara destek için alışverişe geldik." diye konuştu.

Arkadaşı Kori Borg ise ABD Başkanı Trump'ın Somaliler hakkında söylediği sözler için: "Ne hissettiğimi anlatacak söz olduğundan emin değilim. Üzgünüm, korkuyorum, kızgınım. Ülkemiz için ar ve utanç duyuyorum. Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

Somali Amerika Barış Konseyi Kurucu Başkanı Mohamed Ali Hassan ise Trump'ın açıklamalarının tam bir hayal kırıklığı olduğunu vurgulayarak, "Bu çok hazin bir durum. Başkan, hepimizin başkanı olmalı. Sadece ona oy verenlerin değil." dedi.

Hassan, ABD Başkanının ayrım yapmaması gerektiğini ifade ederek, "O, herkesin başkanı. ABD Başkanı'nın Somaliler için 'çöp' ifadesini kullanması çok iğrenç. Bu arada Somaliler çöp değil, altın. Bunu eyaletimizde görebilirsiniz." diye konuştu.

Karmel AVM Ticaret Birliği Başkanı Bashir Garad da Trump'ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Garad, Omar'ın kongre üyesi olduğunu ve toplumu temsil ettiğini hatırlatarak, "Onu seçtik ve bizi temsil hakkı var. Yanlışı söyleme ve toplumun iyiliği için olanı yapma hakkı da. İlhan'ın (Trump) hakkında kötü bir şey söylediğini hiç görmedim. Ama Başkan, gece gündüz İlhan hakkında konuşuyor. Bence İlhan ile uğraşmak yerine kendine yapacak başka bir şey bulsa daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.