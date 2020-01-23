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Trump, ABD tarihinde kürtaj karşıtı eyleme katılan ilk başkan olacak
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa bir devlet başkanı, her yıl başkten Washington’da düzenlenen kürtaj karşıtı yürüşe katılacak. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan, cuma günü 47’ncisi düzenlenecek "Hayat Yürüyüşü'ne katılacağını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir devlet başkanı, her yıl başkent Washington'da düzenlenen kürtaj karşıtı yürüyüşe katılacak.
Kürtaj karşıtı tutumunu gizlemeyen Başkan Donald Trump, cuma günü 47'ncisi düzenlenecek "Hayat Yürüşü"ne katılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:19
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