Trump, ABD tarihinde kürtaj karşıtı eyleme katılan ilk başkan olacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir devlet başkanı, her yıl başkent Washington'da düzenlenen kürtaj karşıtı yürüyüşe katılacak.



Kürtaj karşıtı tutumunu gizlemeyen Başkan Donald Trump, cuma günü 47'ncisi düzenlenecek "Hayat Yürüşü"ne katılacağını duyurdu.