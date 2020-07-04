Trump, Amerikalı kahramanlar için ulusal park inşa edileceğini duyurdu - Son Dakika

Trump, Amerikalı kahramanlar için ulusal park inşa edileceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Bağımsızlık Günü konuşmasında ülke genelindeki heykel saldırılarına değinerek, Amerikalı kahramanların heykellerinin bulunacağı bir ulusal park inşa edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağımsızlık Günü konuşmasında ülke genelindeki heykel saldırılarına değinerek, Amerikalı kahramanların heykellerinin bulunacağı bir ulusal park inşa edileceğini duyurdu.

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ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykeller yıkılmış ya da yetkililer tarafından kaldırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Dakota eyaletinde bulunan Rushmore Dağı Anıtı'nda yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasında heykellere saldıranları kınadı. Başkan Trump, Amerika'nın ulusal tarihinin tehdit altında olduğu vurgulayarak, "Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, konfederasyon sembollerinin Amerika tarihinin bir parçası olduğunu savunarak, "Sol kültür devrimi Amerikan devrimini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Çocuklarımıza okullarda kendi ülkelerinden nefret etmeyi öğretiyorlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar, ama asla susmayacağız" dedi.


Başkan Trump, "Büyük ulusal hikayemiz" temalı Amerikalı kahramanların heykellerinin yer alacağı ulusal bir parkın kurulacağını duyururken, "Şimdiye dek yaşamış en büyük Amerikalıların heykellerinin bulunacağı uçsuz bucaksız bir Amerikan Kahramanları Ulusal Parkı olacak" dedi. Trump, park için kurulan görev gücünün 60 gün içinde inşa planını kendisine sunacağını aktardı. Başkan, yeni heykellerin gerçeğe yakın olacağını "soyut ya da modernist" olmayacağını ifade etti.


Öte yandan kurulacak ulusal parkın 4 Temmuz 2026'da açılması planlanırken, parkta Kristof Kolomb, George Washington, Thomas Jefferson, Ronald Reagan, Douglas MacArthur, George Patton, Harriet Tubman, Martin Luther King, Junipero Serra, Marquis de Lafayette gibi bir çok tarihi ismin heykellerinin olması bekleniyor. - KUZEY DAKOTA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump, Amerikalı kahramanlar için ulusal park inşa edileceğini duyurdu - Son Dakika

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