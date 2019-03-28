Trump: Bu Obama'ya yapılsaydı 100 kişi hapiste olurdu
1 saat önce
Rusya soruşturmasını, "ülkeyi devirmeye teşebbüs" olarak niteleyen Trump, "Bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu" dedi.
Rusya
soruşturmasını, "ülkeyi devirmeye teşebbüs" olarak niteleyen Trump
, "Bunu Başkan Obama
'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:47
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