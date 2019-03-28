Son Dakika Haberleri: Trump: Bu Obama'ya yapılsaydı 100 kişi hapiste olurdu

Trump: Bu Obama'ya yapılsaydı 100 kişi hapiste olurdu

1 saat önce

Rusya soruşturmasını, "ülkeyi devirmeye teşebbüs" olarak niteleyen Trump, "Bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu" dedi.

Trump: Bu Obama'ya yapılsaydı 100 kişi hapiste olurdu, System.String[]
Rusya soruşturmasını, "ülkeyi devirmeye teşebbüs" olarak niteleyen Trump, "Bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:47 

Rusya Federasyonu, Barack Obama, Donald Trump, Ekonomi
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