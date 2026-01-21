Trump, Dünya Ekonomik Forumu\'na Gitti

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'ye ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan 'Air Force One' uçağı, Zürih Havalimanı'na iniş yaptı. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre'ye giden Trump, Zürih'ten 'Marine One' helikopteriyle Davos kasabasına geçti.
