Trump Grönland için NATO ile Görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün kendilerine devri konusunda NATO ile "görüştüklerini" bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Grönland'ın devrine yardımcı olmaması durumunda ABD'nin NATO'dan çekilip çekilmeyeceği sorusuna Trump, "NATO, Grönland konusunda bizimle görüşmeler yapıyor. Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a çok ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Trump, ABD'nin Grönland'a sahip olmaması durumunda "Altın Kubbe ve diğer tüm konularda" yapılan yatırımlar açısından ülkenin ulusal güvenliğinde bir boşluk oluşacağını söyledi.

Askeri alanda "çok fazla yatırım" yaptıklarına dikkati çeken Trump, "Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz ve bu ordu giderek daha da güçleniyor. Bunu Venezuela'da gördünüz. Bunu İran'a yapılan saldırıda, potansiyel olarak nükleer kapasitelerini ortadan kaldırmada da gördünüz. Yani evet, NATO ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'a saldırmama kararı

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik gündemde olan saldırı planını durdurması konusunda kendisini herhangi birinin ikna etmediğini aktardı.

Trump, İran'a saldırmaması konusunda Arap ve İsrailli yetkililerce ikna edilip edilmediği sorusuna, "Kimse beni ikna etmedi, kendi kendime ikna oldum." cevabını verdi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.