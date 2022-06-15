Trump'ın azli yönünde oy veren Cumhuriyetçi Kongre üyesi ön seçimlerde kaybetti - Son Dakika
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Trump'ın azli yönünde oy veren Cumhuriyetçi Kongre üyesi ön seçimlerde kaybetti

15.06.2022 17:31
Trump'ın azli yönünde oy veren Cumhuriyetçi Kongre üyesi ön seçimlerde kaybetti

ABD'de kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülkede devam eden ön seçimlerde eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği adaylar öne çıkarken, Güney Carolina Cumhuriyetçi vekili olan ve Trump'ın azli yönünde oy kullanan Tom Rice ağır yenilgiye uğradı.

ABD'de kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülkede devam eden ön seçimlerde eski Başkan Donald Trump'ın desteklediği adaylar öne çıkarken, Güney Carolina Cumhuriyetçi vekili olan ve Trump'ın azli yönünde oy kullanan Tom Rice ağır yenilgiye uğradı.

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Kongre ara seçimleri öncesinde kampanyalar sürerken dün akşam 4 eyalette yapılan ön seçimlerde Trump'ın destek verdiği adaylar yarışı önde bitirdi.

Geceye damga vuran olay, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisinde yapılan azil oylamasında Trump aleyhinde oy kullanan 10 Cumhuriyetçi vekilden biri olan Güney Carolina temsilcisi Tom Rice'ın sandıktan mağlup çıkması oldu.

Trump'ın desteklediği Russell Fry yüzde 51 civarında oy alırken, Rice ise yüzde 24 düzeyinde kaldı. Amerikan medyası, Trump'a karşı oy kullanan Rice'ın "seçmen tarafından cezalandırıldığı" yorumunu yaptı.

Öte yandan Trump'ın desteklediği Adam Laxalt ise Nevada'dan Senato yarışına girmeye hazırlanan diğer aday adaylarını geçerek seçimleri kazandı.

Güney Carolina'dan Temsilciler Meclisi adaylığı için yarışan Nancy Mace, Trump'ın desteklediği aday adayını az farkla geride bırakarak sandıktan çıkarken, Nevada Valiliği için yapılan ön seçimlerde ise yine Trump'ın destek verdiği Joe Lombardo galip geldi.

Texas'taki özel seçimleri Elon Musk'ın da oy verdiği Cumhuriyetçi aday kazandı

Diğer yandan Temsilciler Meclisinde Texas'ın Demokrat vekillerinden olan ve mart ayında istifa eden Dan Sanchez'in koltuğu için yarışan giren Cumhuriyetçi Mayra Flores seçimleri kazandı.

Trump'ın da desteğini alan Flores, böylece Temsilciler Meclisindeki bir Demokrat sandalyeyi Cumhuriyetçilerin hanesine yazdırmış oldu. Flores'in 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerini kazanabilmek için yeniden yarışa girmesi gerekiyor.

Ünlü iş adamı Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk kez Cumhuriyetçiler için oy kullandığını ve Flores'e oy verdiğini belirtti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'i değişecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın azli yönünde oy veren Cumhuriyetçi Kongre üyesi ön seçimlerde kaybetti - Son Dakika

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