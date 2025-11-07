Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı - Son Dakika
Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı

07.11.2025 03:06
ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıflama ilacı üreticileri ile yapılan anlaşmaları duyurduğu basın toplantısında Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay'ın fenalaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Findlay'a ilk müdahaleyi orada bulunan Dr. Mehmet Öz yaparken, Trump daha sonra Findlay'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, zayıflama ilacı üreticisi "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı şirketlerle yapılan anlaşmaları duyurduğu Beyaz Saray'daki basın toplantısı korku dolu anlara sahne oldu.

ANİDEN FENALAŞTI

Trump'ın ardından söz alan Eli Lilly CEO'su David Ricks'in konuşma yaptığı sırada, Novo Nordisk'in Küresel Marka Direktörü Gordon Findlay aniden fenalaştı.

İLK MÜDAHALEYİ MEHMET ÖZ YAPTI

Yere düşmek üzere olan Findlay'a ilk müdahaleyi orada bulunan Medicare ve Medicaid (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz yaparken, Beyaz Saray yetkililerinin canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki basın mensuplarını salondan çıkarması dikkat çekti.

"FENALAŞTI ANCAK İYİ"

Yaklaşık 30 dakika aradan sonra devam eden basın toplantısında Findlay'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Trump, "Şirket temsilcilerinden biri fenalaştı.Gördüğünüz gibi yere düştü ve iyi durumda. Onu az önce gönderdiler ve doktor kontrolünde. Ama iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Trump'ın basın toplantısında korku dolu anlar! İlk müdahaleyi Mehmet Öz yaptı
