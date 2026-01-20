Trump'ın Nobel Tepkisi - Son Dakika
Dünya
BBC

Trump'ın Nobel Tepkisi

20.01.2026 04:16
Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almaması nedeniyle barış odaklı düşünmemekten vazgeçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'ye gönderdiği imzalı bir mektupta, Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesine tepki gösterdi.

Trump mektupta, "Sekizden fazla savaşı durdurmuş olmama rağmen ülkenizin bana Nobel Barış Ödülü vermeme kararı nedeniyle, artık sadece barış odaklı düşünmek zorunda hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump mektupta, "Barış düşüncesi hala baskın olsa da artık ABD için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünüyorum" diyor.

ABD Başkanı, Grönland üzerinde "mutlak hakimiyet" kurmadığı müddetçe dünyanın güvenli bir yer olmayacağı yönündeki iddiasını da sürdürüyor.

Norveç Başbakanı Store, bu mektubun, Finlandiya Devlet Başkanı Alexander Stubb ile birlikte Trump'a gönderdikleri mesaja yanıt olarak geldiğini söyledi.

Store Trump'a gönderdikleri mesajda, Grönland konusunda üçlü bir telefon görüşmesi talebinin yer aldığını söyledi.

Avrupa başkentleri Grönland konusunda Beyaz Saray'dan gelen tehditleri bastırmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Trump ikinci dönemine başlaması sonrası Nobel Barış Ödülü'nü kendisinin hak ettiğini iddia ediyordu.

Nobel komitesi ise 2025'teki ödülü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya vermişti.

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 16 Ocak'ta Nobel Barış Ödülü madalyasını Beyaz Saray'da görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'a verdi.

Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Machado'nun bu hareketinin "karşılıklı saygıya yönelik harika bir jest" olduğunu söylemişti.

Ödül nasıl veriliyor?

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Barış Ödülü, İsveçli bilim insanı, iş insanı ve hayırsever Alfred Nobel'in oluşturduğu altı ödülden biri.

Kazananlar, Norveç Parlamentosu'nun seçtiği beş kişilik bir komite tarafından belirleniyor.

Ödül için 2025'te Trump da önemli bir aday olarak görülüyordu.

Trump da tekrar tekrar bu ödülü hakedenin kendisi olduğunu iddia etti.

Aralık'taki ödül duyurusu sonrası, Nobel Barış Komitesi Başkanı Jørgen Watne Frydnes'e baskının komitenin çalışmalarını etkileyip etkilemediği de soruldu.

Frydnes, buna Nobel Barış Ödülü'nün "uzun geçmişinde" komitenin buna benzer durumlarla karşılaştığını söyleyerek yanıt verdi.

"Kararımızı yalnızca Alfred Nobel'in çalışmalarına ve iradesine dayandırıyoruz" diye ekledi.

Kaynak: BBC

