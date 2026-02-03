Trump'ın Temsilcisi İran ile Görüşecek - Son Dakika
Dünya

Trump'ın Temsilcisi İran ile Görüşecek

03.02.2026 22:49
Beyaz Saray, Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'un bu hafta sonu İranlı yetkililerle görüşeceğini açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu hafta sonuna doğru bir araya geleceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İran konusunda açıklamada bulunan Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bugün görüştüğünü belirtti. Leavitt, İran'la görüşmelerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini kaydederek, "Başkan Trump, her zaman önce diplomasi yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da iş birliğini gerektirir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun söyleyen Leavitt, "İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA

