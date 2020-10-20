Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett'in oylaması pazartesi yapılacak - Son Dakika

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett'in oylaması pazartesi yapılacak

20.10.2020 23:59
Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett'in oylaması pazartesi yapılacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Senatodaki nihayi oylamasının pazartesi yapılacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett'in Senatodaki nihayi oylamasının pazartesi yapılacağı bildirildi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Barrett'in Liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı adaylığına ilişkin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Senatodaki demokratların yoğun tepkilerine rağmen Barrett'in söz konusu pozisyon için iyi bir aday olduğunu belirten McConnell, Cumhuriyetçiler olarak Barrett'in onayı için gerekli oy sayısına sahip olduklarını vurguladı.

McConnell, perşembe günü Senato Yargı Komitesi tarafından yapılması planlanan oylamanın ardından pazartesi günü Senato Genel Kurulu'nda oylamayı gerçekleştireceklerini belirtti.

McConnell, "Bu adım, hukuk adına atacağımız önemli imzalardan bir tanesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Barrett'in adaylığı Trump için kritik

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde, 1972'de 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada yaşadı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle bitirdi.

Evli olan Barrett, akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulundu. Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi.

31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Barrett, o tarihten beri görevini sürdürüyor.

Barrett'in adaylığının onaylanması ve seçim öncesinde mahkemedeki koltuğuna oturması durumunda, Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak biçimlenecek.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde, Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett'in oylaması pazartesi yapılacak - Son Dakika

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