Trump'ın ziyaretini ertelemesi Danimarka'da hayal kırıklığı yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararının ardından, Danimarka'dan üst düzey tepkiler gelmeye devam ediyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın ziyaretini ertelemesinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını belirtti.

Grönland Başbakanı Kim Kielsen'in, Trump'ın adanın satışı ile ilgili talebini reddettiğini hatırlatan Frederiksen, "Ben, tamamen bu reddin arkasındayım." ifadesini kullandı.

Frederiksen, Kopenhag ve Washington yönetimlerinin "bir kriz içerisinde" olmadığını belirterek, Trump'ın ziyaretini ertelemesinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını dile getirdi.

Amerikalılarla daha güçlü bir stratejik işbirliği için davetinin hala açık olduğunun altını çizen Frederiksen, "ABD en yakın müttefiklerimizden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka'dan Trump'ın kararına tepkiler

Danimarka kraliyet ailesinin sözcüsü Lene Balleby, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, Trump'ın 2-3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararının şaşkınlık yarattığını kaydetmişti.

Danimarka eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard, TV2'ye yaptığı açıklamada, konunun "diplomatik bir saçmalık" ve Trump'ın davranışının "garip" olduğunu dile getirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "saçma" olarak yorumlamasının ardından, Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.

Trump'ın Grönland'ı satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'ı alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press Ajansı'nın Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemiş ve "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'i satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.