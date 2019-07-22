Son Dakika Haberleri: Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan
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Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan

1 saat önce

İran'ın, CIA adına casusluk yaptığı belirtilen 17 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Trump, İran'ın raporunun sahte olduğunu söyledi.

Trump: İran'ın CIA raporu tamamen yalan, System.String[]
İran'ın, CIA adına casusluk yaptığı belirtilen 17 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Trump, İran'ın raporunun sahte olduğunu söyledi.

İran İstihbarat Bakanlığı'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) bağlı 17 casusu gözaltına aldığını açıklamasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'ın CIA ajanlarını yakaladığına dair raporu tamamen yalan. Doğruluk payı sıfır. Ekonomileri berbat ve daha da kötüye gidecek. İran tam bir karışıklık içinde" dedi.

Konu hakkında bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. İran rejimini yalancı olmakla suçlayan Pompeo, "İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var" dedi.


Donald Trump, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
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