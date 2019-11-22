Son Dakika Haberleri: Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü
Son Dakika Güncel Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü - Son Dakika

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Trump, Katar Emiri ile Taliban'ın serbest bıraktığı rehineleri görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Taliban'ın elindeki ABD'li ve Avustralyalı rehinelerin serbest bırakılmasında Katar'ın yardımlarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Başkan Trump, (Taliban'ın elindeki) rehineler Kevin King ve Timothy Weeks'in serbest bırakılmasında Katar'ın verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede iki liderin ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulandı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde öğretim görevlisi olan 2 mahkum, Ağustos 2016'dan bu yana Taliban'ın elinde bulunuyordu. İki profesör, Kabil'de kaçırılmıştı.

İki mahkumun serbest bırakılması Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 3 sözde üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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