Trump: Küba, Venezuela’ya Bağımlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump: Küba, Venezuela’ya Bağımlı

09.01.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Küba'nın ayakta kalmasının Venezuela'nın desteğine bağlı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin Küba üzerindeki olası etkilerine ilişkin "Venezuela'dan gelen petrol ve finansal desteğin kesilmesi halinde Küba'nın ayakta kalması mümkün olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını yanıtladı. Trump, Venezuela ile Küba arasındaki ilişkinin petrol karşılığı koruma esasına dayandığını belirten Trump, "Küba, para ve petrol için tamamen Venezuela'ya bağımlı durumda. Karşılığında ise Venezuela'ya koruma sağlıyorlar. Anlaşma her zaman buydu" ifadelerini kullandı.

"Küba'daki mevcut yönetimin başarısız olacağını ve alternatiflerinin bulunmadığını" savunan Trump, "Venezuela'dan gelen petrol ve finansal desteğin kesilmesi halinde Küba'nın ayakta kalması mümkün olmaz" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Venezuela askerlerinin sıkı ve iyi askerler olduğunu, buna rağmen ordunun üç gün önce yok edildiğini" öne sürdü. ABD Başkanı, "Küba'nın Venezuela'ya sağladığı koruma kalkanının artık işlevsiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Küba'ya yönelik yardım stratejisine de açıklık getiren Başkan Trump, "Küba'ya yardım etmek için bir şeyler yapmak istiyoruz ancak benim önceliğim, ABD'de yaşayan ve geçmişte çok kötü muamele görmüş olan Kübalılara yardım etmek. Ben onlara yardım etmek istiyorum" dedi.

"Marco Rubio'nun intikamı" tartışması

Röportajda, Küba asıllı Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun süreçteki rolü de gündeme geldi. Rubio için "Küba'yı çok iyi biliyor, harika biri" ifadelerini kullanan Trump, son gelişmelerin bazı çevrelerce "Marco Rubio'nun intikamı olarak nitelendirildiği"nin hatırlatılması üzerine "Bilmem. Belki de öyledir. Ama onların arasında çok fazla harika insan olduğu da bir gerçek" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Venezuela, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Küba, Venezuela’ya Bağımlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:52:33. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: Küba, Venezuela’ya Bağımlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.