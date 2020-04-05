Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek

Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını ve federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLECEK"

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtirken "Maalesef çok sayıda kişi ölecek. Yaptıklarımız olmasaydı daha çok ölüm olacaktı" ifadelerini kullandı.

"MASKELERE İHTİYACIMIZ VAR"

Salgınla mücadele kapsamında New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi'nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"Trump biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz" diye konuştu.

300 BİNDEN FAZLA VAKA, 8 BİNDEN FAZLA ÖLÜ VAR

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada.

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