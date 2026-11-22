ABD Başkanı Trump'tan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TRUMP'TAN PUTİN VE Şİ İÇİN "DOSTLARIM" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şıncın kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldiği görüşmenin ardından iki lidere ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, yayımladığı mesajda Putin ve Şi'yi "Dostlarım" başlığı altında andı. Üç ülkenin liderlerini aynı çerçevede buluşturan mesajında ise şu ifadeye yer verdi: "Büyük güçler 1945, 2026."

1945 VE 2026'YI AYNI MESAJDA BULUŞTURDU

Trump'ın mesajında özellikle 1945 ve 2026 yıllarını yan yana kullanması öne çıktı. İki tarih arasındaki 81 yıllık fark, dünyanın farklı dönemlerinde büyük güçler arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiği sorusunu da beraberinde getirdi. 1945 yılında ABD, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği liderleri, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulacak uluslararası düzeni görüşmek üzere Yalta'da buluşmuştu. Trump'ın 2026 yılına ilişkin mesajında ise ABD, Çin ve Rusya liderleri ön plana çıktı.

YALTA KONFERANSI'NDA NE OLMUŞTU?

Trump'ın mesajıyla yeniden hatırlanan Yalta Konferansı, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında Kırım'daki Yalta kentinde bulunan Livadiya Sarayı'nda gerçekleştirildi. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde düzenlenen konferansa ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin katıldı. Üç liderin temel gündemini savaş sonrası Avrupa'nın siyasi geleceği, Almanya'nın durumu ve uluslararası güvenlik düzeni oluşturdu. Konferansta savaşın ardından Avrupa'da izlenecek politikalar ve kurulması planlanan uluslararası sistem hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Yalta Konferansı, savaş sonrası dünya düzeninin şekillenmesinde dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti.