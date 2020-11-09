Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı - Son Dakika
BBC

Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı

09.11.2020 23:12
Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper'i görevden aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark T. Esper'i görevden aldı.

Bu kararını Twitter'dan duyuran Trump, Esper'in yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın geçtiğini duyurdu.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok saygı duyulan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher C. Miller'ın hemen geçerli olmak üzere (Senato tarafından oy birliğiyle kabul edildi) Savunma Bakanı Vekili olarak göreve başladığını duyurmaktan gurur duyarım.

" Mark Esper'in görevine son verildi. Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim."

Miller, Trump'ın dört yıllık başkanlığı boyunca göreve gelen dördüncü savunma bakanı oldu.

Trump, 3 Kasım'da düzenlenen seçimlerde başkanlık yarışını kaybetti; ancak yasal yollardan bu sonuca karşı çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl göreve gelmişti

Ocak 2017'de Beyaz Saray'a giren Trump'ın ilk savunma bakanı James Mattis, Aralık 2018'de özellikle Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararını eleştirerek istifa etmişti.

Ardından Trump'ın göreve getirmek istediği Patrick Shanahan, 7 ay boyunca vekaleten bu görevi sürdürdü. Ancak aile içi şiddet suçlamaları sebebiyle adaylıktan çekildi.

Ardından görevi yine vekaleten devralan Mark Esper, Temmuz 2019'da görevi Senato onayıyla savunma bakanı oldu.

Eski silah lobicisi ve asker olan Esper'i o dönem hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar desteklemişti.





Esper, askerin sokağa çıkmasına karşı geldi

Yaz aylarında siyah ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası ülke geneline yayılan protesto gösterileri sırasında Trump, orduyu protestoculara karşı sokağa çıkarmak istemiş; Esper bu karara itiraz etmişti.

Haziran ayı başında Pentagon'da bir konuşma yapan Esper, "Muvazzaf askerlerin kanunlara uyulmasını sağlamak için sokağa çıkması son çare olmalıdır ve yalnızca en acil, en vahim anlarda gerçekleşmelidir. Şu an öylesi bir durumda değiliz." demişti.

Böylece itirazını kameralar önünde de tekrarlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

George Floyd'un ölümünün "korkunç bir suç" olduğunu belirten Esper, polislerin bu cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini, böylesi trajedilerin çok fazla tekrar ettiğini söyledi.

O dönem ABD basınına göre Trump Esper'i görevden almak istemiş; ancak yakın çevresi tarafından gerilimin artmaması için böyle bir adım atmama konusunda ikna edilmişti.

Aynı şekilde Esper, Trump'ın aksine koronavirüsle mücadelede maske takmayı tercih ediyordu.

İkilinin NATO konusunda da farklı görüşlere sahip olduğu biliniyordu.

Bu yüzden Esper'in görevden alınması uzun zamandır bekleniyordu.

Esper'in yerine gelen Miller ise Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde en üst düzey terörizmle mücadele yetkilisi olarak görev yapıyordu.

Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı

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Son Dakika Dünya Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı - Son Dakika Dünya

BBC

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