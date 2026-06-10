Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti - Son Dakika
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Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti

10.06.2026 19:48
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Maine eyaletinde Demokrat Parti'nin Senato ön seçimlerini oyların yüzde 72’sini alarak kazanan skandallarla dolu aday Graham Platner’ı hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, "O tam bir domuz gibi" ifadelerini kullandı. Hızını alamayan Trump ayrıca, domuzların bile bu lakaptan alınacağını söyleyerek Platner'a sert bir göndermede bulundu.

Oval Ofis’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkan Donald Trump, Maine eyaletinde Senato adaylığı için Demokrat Parti’nin ön seçimlerini oyların yüzde 72’sini alarak kazanan Graham Platner’ı hedef aldı.

“O TAM BİR DOMUZ GİBİ”

Trump, gamalı haç dövmesi yaptırıp daha sonradan sildirdiği, evliyken birçok kadınla cinsel içerikli mesajlar alışverişinde bulunduğu ortaya çıkan ve eski kız arkadaşı tarafından darp ile suçlanan Platner için “domuz” ifadesini kullandı.

Trump, kampanya sürecinde ismi skandallarla anılan Paltner için şu ifadeleri kullandı: “O tam bir domuz gibi. Bana onu hatırlatıyor. İnsanlara iyi lakaplar bulurum. Ama ona bu lakabı takmak istemiyorum; çünkü bence domuzlar buna çok alınırdı”

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Son Dakika ABD Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti - Son Dakika

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