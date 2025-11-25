Trump, Şükran Günü'nde Hindileri Affetti - Son Dakika
Trump, Şükran Günü'nde Hindileri Affetti

25.11.2025 21:33  Güncelleme: 22:17
ABD Başkanı Trump, geleneksel etkinlikte 'Gobble' ve 'Waddle' adlı hindileri affetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel "Şükran Günü" (Thanksgiving) etkinliğinde adlı "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi affetti.

Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Trump, Şükran Günü yaklaşırken Amerikan halkının geçen yıla göre ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi.

"KÖTÜ BİR EKONOMİ DEVRALDIK"

Trump, Joe Biden döneminden kötü bir ekonomik tabloyu miras aldıklarını savunarak, kendi yönetiminin 1 yılda, kısa bir süre içinde ülkeye 18 trilyon dolarlık yatırım sözü aldığını anlattı.

Başkent Washington'da Ulusal Muhafızların görev yapmasıyla kentin eskiye göre çok daha güvenli hale geldiğini ifade eden Trump, özellikle Chicago'daki suç oranlarına atıfta bulunarak bu kenti de güvenli hale getirmek istediklerini söyledi.

Trump ayrıca, önceki Başkan Joe Biden'ın geçen yıl görevdeyken iki hindiyi gerçek Başkanlık yetkisiyle değil, "otomatik imza yöntemiyle" (Otopen) kullanarak affettiğini ve bunun gerçek bir af olmadığını savundu.

HİNDİLER SORUŞTURMADAN KURTULDU

Mizahi bir dille "yaptıkları soruşturma sonucunda" geçen yılki hindi affetme olayının geçersiz olduğunu savunan Trump, o hindileri de kendisinin gerçekten affettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı, konuşmasının ardından North Carolina eyaletinde yetiştirilen "Gobble" ve "Waddle" adlı iki hindiyi başkanlık yetkisine dayanarak affettiğini belirtti.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.

TURKEY ŞAKASI

Başkan Trump geçtiğimiz günlerde "Turkey (hindi) düşüşte. Yüzde 33 diyorum. Bir düşünün... Ülke olan Turkey'den (Türkiye) söz etmiyorum. Türkiye iyi gidiyor. Erdoğan gayet iyi durumda. Beni arayıp ben yüzde 33 düşmedim desin istemem. O bizim dostumuz. Dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız." demiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunmuştu.

Kaynak: AA

