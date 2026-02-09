Trump, Super Bowl Gösterisini Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Super Bowl Gösterisini Eleştirdi

09.02.2026 06:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Super Bowl devre arası gösterisini 'berbat' ve Amerikan değerlerine aykırı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl maçının devre arasındaki gösterisinin Amerikan değerlerini yansıtmadığını savunarak, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NFL yöneticilerini ve organizatörleri hedef aldı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ve bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini kaydeden Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteri için, "Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde" yorumunu yapan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını savundu.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin söylediği şarkıları "kimsenin anlamadığını" belirten ABD Başkanı Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Super Bowl Gösterisini Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

01:56
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
00:39
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 06:35:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump, Super Bowl Gösterisini Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.