Trump'tan Azerbaycan'a Barış Daveti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir mektup göndererek Gazze Barış Kurulu'na davet eden ABD Başkanı Donald Trump, "Artık tüm bu hayalleri gerçeğe dönüştürmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir mektup göndererek, Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, mektubunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı Barış Konseyi'ne davet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Trump, "29 Eylül 2025 tarihinde Gazze'deki çatışmaya son verilmesi amacıyla kapsamlı bir plan açıkladım. Bu plan Arap dünyası, İsrail ve Avrupa dahil olmak üzere dünya liderleri ve önde gelen devlet başkanları tarafından hızla kabul edilen 20 maddelik olağanüstü bir yol haritasıdır. Bu planın devamı olarak, 17 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararı büyük oy çoğunluğuyla kabul ederek bu vizyonu memnuniyetle karşılamış ve desteklemiştir. Artık tüm bu hayalleri gerçeğe dönüştürmenin zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu Konsey benzersiz bir yapı olacaktır"

Yapılan planın merkezinde, bugüne kadar oluşturulmuş en etkili ve en sonuç odaklı Barış Kurulu'nun yer almakta olduğunu belirten Trump, "Bu Kurul, yeni bir uluslararası kuruluş ve Geçiş Yönetimi İdaresi olarak tesis edilecektir. Çabalarımız, örnek olmaya hazır, yeni nesiller için güvenli ve müreffeh bir geleceğe parlak bir şekilde yatırım yapan ve kalıcı barışın inşası gibi yüce bir sorumluluğu omuzlamaya istekli seçkin ülkeler grubunu bir araya getirecektir. Yakın gelecekte, çoğunluğu büyük saygınlığa sahip dünya liderlerinden oluşan görkemli ve güvenilir ortaklarımızı bir araya getireceğiz. Barış Kurulu Başkanı sıfatıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurucu üye devlet olarak katılmaya ve sizin temsilinizle Barış Konseyi Tüzüğü'ne taraf olmaya resmi olarak davet ediyorum. Bu Konsey benzersiz bir yapı olacaktır bugüne kadar buna benzer hiçbir kurum mevcut olmamıştır. Her üye devlet, kendi adına toplantılara katılmak ve temsil edilmek üzere yetkili bir temsilci atayabilecektir" dedi.

Aliyev'den Trump'a teşekkür mektubu

Barış Kurulu'na kurucu üye devleti sıfatıyla Azerbaycan'ı davet ettiği için Trump'a teşekkürlerini bildiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bu daveti, Azerbaycan ile ABD arasındaki karşılıklı saygıya dayalı faydalı ortaklığın ve Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel ölçekte barış ve istikrarın teşvik edilmesindeki rolünün tanınmasının bir simgesi olarak kabul ediyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti, Barış Kurulu'na katılarak, Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesi ve uzun süredir devam eden çatışmalardan etkilenen tüm taraflar için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin inşa edilmesi gibi yüce misyonunu paylaşacaktır. Barış Kurulu'nun etkin bir uluslararası kuruluş olacağına ve görevini başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Bilge liderliğinize ve barışın inşasına yönelik çabalarınıza içten takdirlerimi kabul edin. Barış Konseyi Başkanı sıfatıyla yürüttüğünüz görevinizde size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ