Trump'tan Grönland için NATO ile Anlaşma

22.01.2026 10:36
Trump, Grönland konusunda NATO ile çerçeve anlaşması yaptıklarını, Danimarka'ya saygı duyulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland konusunda NATO ile vardığı "çerçeve anlaşma"nın maddelerinde, Danimarka'nın ada üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu iddia edildi.

Axios sitesinin haberinde, Trump'ın dün Grönland konusunda NATO ile vardığını duyurduğu "çerçeve anlaşma" ele alındı.

Anlaşmanın içeriği hakkında bilgi sahibi iki kaynak, maddeler arasında Danimarka'nın Grönland üzerindeki egemenliğine saygı ilkesinin yer aldığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, anlaşmanın maddelerinde Grönland'ın egemenliğinin ABD'ye devredilmesinin öngörülmediğini söyledi.

Kaynaklar, anlaşmanın, ABD'nin Danimarka ile 1951'de imzalayarak Grönland'da askeri üsler kurma izni aldığı "Grönland Savunma Anlaşması"nın güncellenmesini içerdiğini kaydetti.

Anlaşma kapsamındaki diğer maddeler hakkında da bilgi veren kaynaklar, bunlar arasında Grönland'ın güvenliğinin ve NATO'nun Arktik'teki faaliyetlerinin artırılması, ham maddeler konusunda ek çalışmalar gibi başlıkların yer aldığını aktardı.

Kaynaklar, anlaşmada ABD'nin inşa ettiği hava savunma sistemi "Altın Kubbe"nin Grönland'a yerleştirilmesi ve Rusya ile Çin'in "kötü niyetli dış etkisine" karşı çıkılmasıyla ilgili maddelere de yer verildiğini anlattı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Axios'a yaptığı açıklamada, tarafların anlaşmanın detayları üzerinde çalıştığını ve zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

NATO Sözcüsü Allison Hart ise AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Mark Rutte'nin Trump ile görüşmede Grönland'ın egemenliği konusunda herhangi bir taviz teklif etmediğini belirtmişti.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin "çerçeve anlaşması"

ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

Başkan Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

