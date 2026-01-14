Trump'tan İran Protestolarına Tepki - Son Dakika
Politika

Trump'tan İran Protestolarına Tepki

14.01.2026 11:30
Trump, İran'daki protestolar ve can kayıpları hakkında sert müdahalelere dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin, "Çok kötü şeyler oluyor" dedi. Trump, "Ölüm olaylarıyla ilgili doğru rakamları alacağız. Ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde Detroit Ekonomi Kulübü'ndeki konuşmasının ardından Washington'a dönüşü sırasında Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerine sorularını cevapladı. Trump, İran'da yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel istihbarat raporlarını beklediklerini ve Beyaz Saray'da bu doğrultuda acil değerlendirmeler yapılacağını söyledi.

"Gerçekten çok kötü şeyler oluyor"

Trump, İran'daki protestolara yönelik sert müdahalelere dikkat çekerek, "Şimdi Beyaz Saray'a dönüyorum, İran'da olup biten tüm duruma bakacağız. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor" dedi. İran'daki can kayıplarına ilişkin henüz net rakamlar olmadığını vurgulayan Trump, "Ölüm olaylarıyla ilgili doğru rakamları alacağız. Yaklaşık 20 dakikam var. Çok yakında öğreneceğim ve ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD hava saldırıları sorusu: "Asla bilemezsiniz"

Trump'a ABD'nin muhtemel hava saldırılarının protestocuları koruyup koruyamayacağı soruldu. Trump bu soruya, "Asla bilemezsiniz, değil mi? Asla bilemezsiniz. Şimdiye kadar benim sicilim mükemmeldi, ama yine de asla bilemezsiniz" cevabını verdi. Rusya'nın İran konusunda askeri mi yoksa siber mi bir adım atacağı sorusuna ise Trump, "Bunu size söyleyemem. Ne olacağını tam olarak biliyorum, ama bir karar vermemiz gerekiyor" dedi.

"İran yönetimi insanlık göstermeli"

Trump, İran'a doğrudan bir mesaj göndererek, "İnsanlık göstermeleri gerekiyor. Büyük bir sorunları var. Umarım insanları öldürmezler. Bana göre çok kötü davranıyorlar, ama bu henüz doğrulanmadı" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlıklarına saldırması halinde misilleme yapacağı açıklamasına da değinen Trump, "İran, en son nükleer kapasitesiyle onu havaya uçurduğumu söyledi, ki artık o kapasiteye sahip değiller. En son seferinde de daha iyi davranmaları gerektiğini söylediler" dedi.

'ABD askerleri İran'a gönderilecek mi'

Bir muhabirin, "İran'a ABD askerleri göndermeyeceğinize söz veriyor musunuz?" sorusuna ise Trump net bir cevap vermedi. Trump, "Neden size bunu söyleyeyim? Bir muhabirle askeri strateji konuşmam" dedi. Trump ayrıca müttefiklerle yapılan temaslara ilişkin, "İranlıların bana ne söylediğini açıklamam" diyerek diplomatik görüşmelerin içeriğine girmedi.

"İran halkı özgürlüğü hak ediyor"

Trump, İran'da demokrasi isteyip istemediği yönündeki soruya, "Biz insanların öldürülmesini istemiyoruz. Bu insanlar için biraz özgürlük görmek istiyoruz. Uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar. İran eskiden harika bir ülkeydi. İnsanları harikaydı, liderleri bile iyiydi. Şimdi ise cehennemde yaşıyorlar" cevabını verdi. İran yönetiminin protestoculara yönelik sert müdahalesini Venezuela ile karşılaştıran Trump, "Sadece birkaç gün oldu ve protestocuları öldürmeye devam ediyorlar. Bana karşı gelmediler, ama çok sayıda insanı öldürüyorlar gibi görünüyor. Ancak bu henüz doğrulanmadı, çok yakında öğreneceğim" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Donald Trump, Orta Doğu, Politika, İran, Son Dakika

