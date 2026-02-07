Trump'tan Kıyma İthalat Kotası Aşkın - Son Dakika
Ekonomi

Trump'tan Kıyma İthalat Kotası Aşkın

07.02.2026 01:53
Trump, kıyma fiyatlarını düşürmek için yağsız sığır eti ithalat kotasını geçici artırdı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ülkede kıyma arzını artırarak fiyatları düşürmek amacıyla, yağsız sığır eti parçalarındaki ithalat kotasını geçici olarak yükseltti.

Trump, konuya ilişkin başkanlık bildirisine imza attı.

ABD'de kuraklık ve orman yangınları gibi nedenlerle sığır varlığının rekor düşük seviyelere indiğine işaret edilen bildiride, bu durumun sığır eti ve özellikle kıyma fiyatlarını yükselttiği kaydedildi.

Bildiride, ülkede kıyma fiyatlarının Ocak 2021'den bu yana artışını sürdürmesine rağmen, tüketici talebinin güçlü kaldığına dikkati çekildi.

ABD'nin 2024'te rekor düzeyde sığır eti ithalatı gerçekleştirdiğine değinilen bildiride, kıyma üretiminde kullanılan yağsız sığır eti parçalarında ithalata daha fazla bağımlı hale geldiği ifade edildi.

Bildiride, ABD'li tüketiciler için kıyma arzını artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla, yağsız sığır eti parçalarındaki ithalat kotasının geçici olarak yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Ek kotanın tamamen Arjantin'e tahsis edileceği aktarılan bildiride, bunun 2026 yılı için 80 bin metrik ton olacağı kaydedildi.

Ticari balıkçılığa yönelik de bildiri imzalandı

Trump, ayrıca Atlantik'te Amerikan ticari balıkçılığının önünü açmaya yönelik bildiriye de imza attı.

Mevcut çevre ve balıkçılık mevzuatının deniz ekosistemini zaten koruduğu savunulan bildiride, Trump'ın ticari balıkçılık yasağının gerekli olmadığına karar verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

