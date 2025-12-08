Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak - Son Dakika
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak

Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
08.12.2025 04:26  Güncelleme: 08:20
ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etti. Netflix'in pazar payının çok büyük olduğunu ve bu anlaşmayla daha da büyüyeceğini belirten Trump "Bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kennedy Center'da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Netflix'in Warner Bros'u satın almak için anlaşmaya varmasının sorulması üzerine Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

"NETLİX'İN PAZAR PAYI ÇOK BÜYÜK"

Trump, Netflix'in "harika bir şirket" olduğunu ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Netflix'in Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çok saygı duyduğunu ancak pazar payının çok büyük olduğunu söyledi.

"İZİN VERİLMELİ Mİ?"

"Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak." dedi. Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını belirterek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Warner Bros, Politika, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    para varsa istediğini alir sen öyle yapmıyon mu sari kafa 5 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Hani özgürlükler ülkesiydi Amerika... Parası varsa karşı tarafta satmaya karar verdiyse kime ne. Bu amerikayı yönetenlerin neden sürekli akli dengeleri bozuk oluyor. Aday olmadan önce rapor falan mı isteseler koskoca bir ülkeyi tahtası eksik biri yönetiyor. 1 1 Yanıtla
  • İnci Yücebalkan İnci Yücebalkan:
    Bu hareketler hiç yabancı değil. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
