Trump'tan Putin'e Soğuk Hava İsteği

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına açık bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Kabine toplantısı sırasında Trump, Venezuela'nın hava sahasının uçuşlara açılacağını duyurdu. Venezuela yönetimine teşekkür eden Trump, "Venezuelalı liderlerle gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. İlişkiler çok güçlü ve çok iyi" dedi.

Büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giriş yaptığını ve sahayı incelediklerini ifade eden Trump, "Bu, Venezuela ve ABD için muazzam bir zenginlik getirecek" ifadelerini kullandı. Venezuela'nın Devlet Başkanı Vekili Delcy Rodrguez ile görüştüğünü de ifade eden Trump, "Kendisine ABD'nin Venezuela üzerindeki tüm ticari hava sahasını açacağını bildirdim. ABD vatandaşları, kısa süre içinde Venezuela'ya gidebilecek ve orada güvende olacaklar" dedi.

Bu sözlerin ardından Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'e seslenen Trump, "Bugün mesai bitimine kadar Venezuela'nın hava sahasının uçuşlara açılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sadece gözlerimi kapadım"

Bugünkü kabine toplantısında tüm bakanların konuşmasına izin vermeyeceğini zira son kabine toplantısının üç saat sürdüğünü ifade eden Trump, "Toplantı sırasında gözlerimi kapadığımı söyleyenler oldu. Ama çok sıkıcı bir hal almıştı" ifadelerini kullandı. Kabine toplantısında kahkahalara neden olan açıklamalarında Trump, "Bir yandan sıkıcıydı ama uyumadım. Sadece gözlerimi kapadım çünkü oradan çıkıp gitmek istiyordum" ifadelerini kullandı.

Trump, eğer gerçekten uyumuş olsaydı Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kendisini uyandırıyor olacağını söyledi.

"Hamas silah bırakacak gibi görünüyor"

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'ye ilişkin brifingi sırasında Hamas'ın silah bırakmaktan başka seçeneği olmadığını söylemesi üzerine araya giren Trump, "Birçok kişi Hamas'ın silah bırakmayacağını söylüyordu. Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor" dedi.

Trump, Hamas'ın hayatını kaybeden İsrailli esirlerin kalıntılarının bulunması konusunda da yardımcı olduğunu ifade etti. Bu konuda inanılmaz olsa da İsrail ve Hamas'ın birlikte çalıştığını da vurgulayan Trump, "İsrail ve Hamas'ın birlikte çalışması sayesinde onları geri aldılar" ifadelerini kullandı.

"Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti"

Witkoff, Trump'a Ukrayna ve Rusya arasındaki barış anlaşmasının "yakın bir zamanda" gerçekleşeceğini aktardı. Witkoff, "Büyük ölçüde tamamlanmış bir güvenlik protokolü anlaşmamız ve büyük ölçüde, hatta fazlasıyla tamamlanmış olan bir refah anlaşmamız var. Ukrayna halkının artık umutlu olduğunu ve yakın zamanda bir barış anlaşmasını sonuçlandırmamızı beklediğini düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Trump, ise Ukrayna'daki soğuk havaya değinerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den devam eden aşırı soğuk hava şartları süresince Kiev'i ve diğer kentleri vurmamasını istediğini anlattı. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" dedi.

"Bu faiz oranları düşecek"

ABD Merkez Bankası FED için adayını önümüzdeki hafta açıklayacağını da duyuran Trump, "FED'in başına kimin geçeceğini açıklayacağız. Bu, işini iyi yapacağını düşündüğüm biri olacak. Çok fazla faiz ödüyoruz. FED'in faiz oranı çok yüksek. Kabul edilemez derecede yüksek" dedi.

Trump, aday göstereceği yeni FED Başkanı'nın faiz oranlarını düşürmesini ve mortgage faizlerini aşağı çekmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi. Trump, "Bu faiz oranları düşecek" ifadelerini kullandı.

"İran'a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz"

Kabine toplantısında Trump'ın "Orta Doğu'da ilerleyen filo konusunda ne söylemek istersin" diyerek söz verdiği Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran'a Venezuela örneği ile seslendi. Hegseth, "Başkan Trump, 'Nükleer İran olmayacak. Nükleer bomba sahibi olmayacaklar' dediğinde dünyanın öbür ucuna B-2'leri gönderdik ve bunu kimse fark etmedi. 'Yarımküremizde insan kaçakçılığına ve uyuşturucuya göz yummayacağız, onları batı yarımkürenin El Kaidesi gibi ele alacağız' dediğinde, bunu ciddiyetle söyledi ve uyguladık" dedi.

Hegseth, "Şimdi İran konusunda da aynısını yapıyoruz. İran'a bir anlaşma yapmaları için tüm seçeneklerin masada olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Nükleer kabiliyet peşine düşmemeliler. Aksi halde Başkanın Savunma Bakanlığı'ndan beklediği her neyse onu yerine getirmeye hazırız. Bu ay yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

Trump, kabine toplantısını muhabirlerden soru almadan sona erdirdi. - WASHINGTON