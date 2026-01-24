Trump'tan Venezuela Açıklaması: Yeni Silah 'Discombobulator' - Son Dakika
Trump'tan Venezuela Açıklaması: Yeni Silah 'Discombobulator'

Trump\'tan Venezuela Açıklaması: Yeni Silah \'Discombobulator\'
24.01.2026 22:54
Trump, Venezuela saldırılarında yeni 'Discombobulator' silahının kullanıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik 3 Ocak tarihindeki saldırılarda "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını ifade ederek, "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela'ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yakalanarak ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi. Trump, söz konusu silahın başkent Karakas'taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek, "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar" ifadelerini kullandı.

Trump, silahın operasyon kapsamındaki kullanımını teyit ettiği açıklamasında silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek, "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti. Başka bir güvenlik görevlisinin de "açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına" ilişkin açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

22:56
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
