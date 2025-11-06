Trump'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani'ye Uyarı - Son Dakika
Trump'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani'ye Uyarı

Trump\'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani\'ye Uyarı
06.11.2025 08:11  Güncelleme: 08:25
Trump\'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani\'ye Uyarı
Trump, Mamdani'nin seçim konuşmasını eleştirerek saygılı olmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye ilişkin, "Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı" dedi.

"KESİNLİKLE BANA ÖFKELİYDİ"

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi." diye konuştu.

"BİRÇOK ŞEYİ ONAYLAMAK ZORUNDA OLAN BENİM"

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç yaptı." ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye " Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.

"ONU DEĞİL ŞEHRİ BAŞARILI KILMAK İSTİYORUM"

Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek." sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi: "Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."

SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Washington, New York, Son Dakika

Trump'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani'ye Uyarı

SON DAKİKA: Trump'tan Yeni Belediye Başkanı Mamdani'ye Uyarı - Son Dakika
