Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık
16 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.
Trump'ın çok sayıda politika anlaşmazlığı yaşadığını belirterek istifa çağrısında bulunduğu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, salı günü istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15
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