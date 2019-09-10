Son Dakika Haberleri: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık
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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık

16 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı: Çok fazla anlaşmazlık yaşadık, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıkladı. Başkan Trump yeni danışmanın gelecek hafta açıklanacağını da duyurdu.


Trump'ın çok sayıda politika anlaşmazlığı yaşadığını belirterek istifa çağrısında bulunduğu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, salı günü istifa etti.

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Donald Trump, Beyaz Saray, John Bolton, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:15 
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