Trump ve Petro Telefon Görüşmesi Yaptı
Trump ve Petro Telefon Görüşmesi Yaptı

Trump ve Petro Telefon Görüşmesi Yaptı
08.01.2026 05:52
Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile telefon görüşmesi yaptı, Beyaz Saray'da görüşecekler.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurarak, "Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim. Yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasında bulundu. Trump, Petro'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret için hazırlıklara başlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Truth sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Petro'nun uyuşturucu sorunu ve ABD ile yaşanan diğer anlaşmazlıklar konusundaki tutumunu açıklamak için kendisini aradığını belirterek, "Beni aramasını ve üslubunu takdir ettim. Yakın gelecekte kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Kolombiyalı mevkidaşı Rosa Yolanda Villavicencio'nun söz konusu görüşme için hazırlıklara başladığı bilgisini paylaşan Trump, "Görüşme Washington, D.C.'de, Beyaz Saray'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin ne zaman yapılacağına dair detaylı bilgi vermedi.

Petro, diyalog talebinde bulunduğunu açıkladı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, Bogota'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada görüşmeyi doğrulayarak, "(Trump) Başkan olduğundan beri ilk kez telefonda konuştuk" dedi. Petro, iki ülke arasında diyaloğun yeniden başlatılmasını talep ettiğini ifade etti.

Trump, Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlayarak, "Kolombiya, kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Şunu da söyleyeyim: Bunu çok uzun süre yapamayacak" uyarısında bulunmuştu. Trump, Venezuela'ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya'da yapılabileceğini belirterek, "Kolombiya'ya operasyon kulağa hoş geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Petro, Trump'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini ve hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini hatırlatmıştı. Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Dış Politika, Beyaz Saray, Kolombiya, Yerel, Son Dakika

