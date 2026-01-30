Trump ve Sheinbaum'dan Verimli Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump ve Sheinbaum'dan Verimli Görüşme

Trump ve Sheinbaum\'dan Verimli Görüşme
30.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump ve Sheinbaum, sınır güvenliği ve ticaret konularında 'verimli' bir telefon görüşmesi yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefonda görüştü. Görüşmede; sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret konuları ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, Meksika lideri Sheinbaum ile 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Görüşmenin her iki ülke için de son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Trump, "Görüşmenin büyük bir kısmı sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması ve ticaret konularına odaklandı" ifadelerini kullandı.

İkili temasların süreceği mesajını veren Trump, "Yakında tekrar konuşacağız ve nihayetinde ülkelerimizde karşılıklı toplantılar ayarlayacağız. Meksika'nın harika ve son derece zeki bir lideri var; bunun için çok mutlu olmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise görüşmeyi 'üretken ve samimi' olarak nitelendirdi. Ticari konularda ve ikili ilişkilerde ilerleme kaydettiklerini belirten Sheinbaum, her iki tarafın ekiplerinin ortak çalışmaya devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Sheinbaum ayrıca, "Washington'a yaptığım son ziyarette tanıştığım eşi Melania'ya da selamlarımı iletme fırsatı buldum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Sheinbaum'dan Verimli Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza

15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:19:11. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Sheinbaum'dan Verimli Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.