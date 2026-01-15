Trump, Venezuela Muhalefet Lideri ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
15.01.2026 23:42
Trump, Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile Beyaz Saray'da öğle yemeğinde görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Öğle yemeği formatında gerçekleşen görüşme, ikilinin ilk görüşmesi oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Leavitt, ayrıca Trump'ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela'yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerli olduğunu söyledi.

Machado, görüşmenin ardından Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileri ile bir araya geldi.

Maduro yönetimine karşıtlığıyla biliniyor

Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmişti. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Machado, bu yıl kendisine verilen Nobel'i Trump'a vermek istediğini ifade etmişti. Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü'nün devredilemeyeceğini bildirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

