Trump, Venezuela'ya Seyahat İzni Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, Venezuela'ya Seyahat İzni Verdi

Trump, Venezuela\'ya Seyahat İzni Verdi
29.01.2026 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Amerikalıların Venezuela'ya güvenle seyahat edebileceğini açıkladı ve hava sahası açılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların artık bu ülkeye "güvenle" seyahat edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

"VENEZUELA'YA TÜM TİCARİ HAVA SAHASINI AÇACAĞIMIZI BİLDİRDİM"

Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

"ABD'Lİ ŞİRKETLER VENEZUELA'DA YER SEÇMEYE BAŞLADI"

Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD'ye bağlı 20 hava üssünden kalkan 150'den fazla savaş uçağı, dronlar, helikopterler ve özel kuvvetler, 3 Ocak'ta yerel saatte 01.45'te Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneybatısındaki Fuerte Tiuna Askeri Üssü'ne baskın düzenlemişti. Saldırılarda 47 Venezuela askeri ile 32 Kübalı özel güvenlik gücünün aralarında olduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fuerte Tiuna'nın yanı sıra La Carlota Hava Üssü, La Guaira Limanı, El Libertador Hava Üssü ve Higuerote Havaalanı da ABD hava saldırılarının hedefi olmuştu. Maduro ve eşi, Venezuela'nın en stratejik ve en sıkı korunan bölgelerinden biri kabul edilen Fuerte Tiuna'daki güvenli evden alınarak ABD'ye götürülmüştü.

Maduro'nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Venezuela, Havacılık, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Venezuela'ya Seyahat İzni Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
İsrail ordusu alarma geçti Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı İsrail ordusu alarma geçti! Sızma girişimi iddiası uykularını kaçırdı
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Korkunç görüntüler Hindistan’da çığ evleri böyle yuttu Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

20:50
Anlaşmaya varıldı Kante ve Lookman derken Fenerbahçe’den büyük ters köşe
Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe
20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak
20:46
Şeyma Subaşı’dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 21:11:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Trump, Venezuela'ya Seyahat İzni Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.