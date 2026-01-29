Trump, Venezuela\'ya Seyahat İzni Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını ve Amerikalıların artık bu ülkeye "güvenle" seyahat edebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim." dedi.
Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.
Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.
ABD'ye bağlı 20 hava üssünden kalkan 150'den fazla savaş uçağı, dronlar, helikopterler ve özel kuvvetler, 3 Ocak'ta yerel saatte 01.45'te Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneybatısındaki Fuerte Tiuna Askeri Üssü'ne baskın düzenlemişti. Saldırılarda 47 Venezuela askeri ile 32 Kübalı özel güvenlik gücünün aralarında olduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Fuerte Tiuna'nın yanı sıra La Carlota Hava Üssü, La Guaira Limanı, El Libertador Hava Üssü ve Higuerote Havaalanı da ABD hava saldırılarının hedefi olmuştu. Maduro ve eşi, Venezuela'nın en stratejik ve en sıkı korunan bölgelerinden biri kabul edilen Fuerte Tiuna'daki güvenli evden alınarak ABD'ye götürülmüştü.
Maduro'nun ardından Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.
