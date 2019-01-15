Son Dakika Haberleri: Trump, Volkswagen'in Elektrikli Araç Yatırımını Doğruladı

Trump, Volkswagen'in Elektrikli Araç Yatırımını Doğruladı

41 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında, Volkswagen'in Tenessee'de bulunan fabrikasında 800 milyon dolarlık yatırımla yeni nesil elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.

Trump, Volkswagen'in Elektrikli Araç Yatırımını Doğruladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında, Volkswagen'in Tenessee'de bulunan fabrikasında 800 milyon dolarlık yatırımla yeni nesil elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.

Trump'ın açıklamasına göre bu yeni girişim bölgede 1,000 kişilik bir istihdam yaratacak.

Volkswagen hisseleri Avrupa piyasalarında yüzde 0.82 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Twitter, Amerika Birleşik Devletleri, Volkswagen, Donald Trump, Ekonomi
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