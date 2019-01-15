Trump, Volkswagen'in Elektrikli Araç Yatırımını Doğruladı
41 dakika önce
– ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında, Volkswagen'in Tenessee'de bulunan fabrikasında 800 milyon dolarlık yatırımla yeni nesil elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.
– ABD
Başkanı Donald Trump Twitter
paylaşımında, Volkswagen
'in Tenessee'de bulunan fabrikasında 800 milyon dolarlık yatırımla yeni nesil elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.
Trump'ın açıklamasına göre bu yeni girişim bölgede 1,000 kişilik bir istihdam yaratacak.
Volkswagen hisseleri Avrupa
piyasalarında yüzde 0.82 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:26 Kaynak: DHA
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