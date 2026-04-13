Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
13.04.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump\'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Haber Videosu

Çin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası tehdidi sonrası taraflara “sakin olun” çağrısı yaptı. Pekin, boğazın açık ve güvenli kalmasının küresel enerji arzı için kritik olduğunu vurguladı. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla bölgedeki risk artarken, Çin enerji güvenliği için tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na deniz ablukası tehdidi sonrası Çin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Pekin yönetimi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgedeki gerilimin düşürülmesini istedi.

“ENERJİ GÜVENLİĞİ ORTAK ÇIKAR”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın güvenli, istikrarlı ve açık kalmasının uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu vurguladı. Jiakun, “Tüm taraflara sakin olmaları ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD’NİN ABLUKA PLANI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatacağını duyurması, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bazı gemileri hedef alabileceğini belirtirken, İran bu adımı “ateşkes ihlali” olarak değerlendireceğini açıkladı.

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

KÜRESEL ENERJİ HATTI TEHLİKEDE

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndan küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si taşınıyor. Olası bir çatışma veya abluka, enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabilecek riskler barındırıyor.

ÇİN DEVREYE GİRMEYE HAZIR

Pekin yönetimi, enerji arz güvenliğinin korunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurdu. Çin’in bu çağrısı, küresel aktörlerin krizin daha fazla büyümesini istemediği şeklinde yorumlandı.

GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından taraflar karşılıklı sert açıklamalar yaparken, bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekiyor.

Son Dakika

Son Dakika Çin Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:25:33. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.