Trump\'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı

ABD’de Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda, Donald Trump’ın bir saat boyunca “kazanıyoruz” ifadesini tekrar ettiği bir video yer aldı.
Beyaz Saray'ın Resmi X hesabından yayımlanan videoya, “Başkan Trump 1 saat boyunca ‘kazanıyoruz’ diyor. Durmuyor, durmayacak.” notu eklendi.
Söz konusu içerik kısa sürede sosyal medyada viral olurken "Beyaz Saray trol hesaba döndü" yorumları yapıldı.
