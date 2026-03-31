Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

31.03.2026 09:25
ABD’de Trump karşıtı “No Kings” protestoları sırasında kalabalık, ICE üniforması giyen bir kişiyi bayıltana kadar darbetti. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın yere düşürüldüğü ve uzun süre tekmelendiği görüldü. Olay, protestolardaki gerilimin şiddete dönüştüğünü ortaya koyarken, yetkililer saldırıya ilişkin inceleme başlattı.

ABD’de Trump karşıtı “No Kings” protestoları sırasında yaşanan şiddet olayı gündem oldu. Michigan eyaletinde kaydedilen görüntülerde, kalabalığın ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) üniforması giyen bir kişiyi yere yatırarak darbettiği görüldü.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Görgü tanıklarının ve vücut kamerasının kaydettiği görüntülerde, kalabalığın hedef aldığı kişinin kısa sürede yere düştüğü ve defalarca darbe aldığı anlar yer aldı. Şahsın bir süre hareketsiz kaldığı ve çevredeki kişiler tarafından uzaklaştırıldığı görüldü.

PROTESTOLARDA GERİLİM YÜKSELDİ

“No Kings” protestoları, ABD genelinde milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşirken, bazı şehirlerde olaylar şiddete dönüştü. Özellikle ICE karşıtı sloganların öne çıktığı gösterilerde zaman zaman güvenlik güçleri ve protestocular karşı karşıya geldi.

ICE KARŞITI TEPKİLER ÖNE ÇIKTI

Protestoların temelinde Trump yönetiminin göç politikaları ve ICE operasyonlarına yönelik tepkiler yer aldı. Gösterilerde göçmen hakları, savaş karşıtlığı ve hükümet politikalarına yönelik eleştiriler ön plana çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük tartışma yarattı.

