Çanakkale'de kordon boyundaki Truva Atı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla ışıklandırıldı.
Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan kentin simge noktalarından Truva Atı, bu kez de 4 Şubat Dünya Kanser Günü için renklendirildi.
Truva Atı, kansere dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mor renge büründü.
Son Dakika › Güncel › Truva Atı, Dünya Kanser Günü'nde Mor Işıkla Aydınlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?