TSE'den denetimleri tamamlanan AVM'lere 'Güvenli Hizmet' belgesi - Son Dakika

TÜRK Standardları Enstitüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) hizmeti güvenli ortamlarda geliştirmeye yönelik iş birliğine gitti. İmzalanan protokol kapsamında denetimleri tamamlanan AVM'ler, TSE tarafından 'Güvenli Hizmet' belgesi ile belgelendirilecek.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi kuruluşlarında, hizmet sektöründe, konaklama tesislerinde, okullarda ve üniversitelerde belgelendirme programı yürüten TSE, AYD ile hizmeti güvenli ortamlarda geliştirmeye yönelik iş birliğine gitti. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş tarafından imza altına alınan protokolle AVM'lerde kalite altyapısı güçlendirilecek, bilgi paylaşımı artırılacak. AVM'lerin yaşam ve ticaret alanlarında kalite, hizmet, hijyen standartları geliştirilecek, müşteri memnuniyeti sağlanacak. Ortak çalışma programları oluşturulacak ve bu programlar, oluşan yeni şartlara göre güncellenecek.

DENETİMİ GEÇEN AVM'LER BELGELENDİRİLECEKAyrıca standardizasyon, güvenli alışveriş sertifikası verilmesi, eğitim, uygunluk, değerlendirme, belgelendirme alanlarında iş birliği yapılacak. Protokole göre, TSE'ye başvurulması halinde denetimlerde belirlenmiş kriterleri sağlayan AVM'ler, 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi' ile belgelendirilecek. TSE denetimlerine göre alınan önlemler konusunda başarılı bulunan AVM'lerin, halihazırda alınan önlemlerinin uygunluğu böylece tescil ettirilmiş ve güvenli alan oldukları tespit edilmiş olacak.EK KILAVUZLAR OLUŞTURULDU

Protokol kapsamında AVM'lerin belgelendirilmesi için hizmet sektörü için hazırlanan 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' esas alındı. Çalışmaya, Sağlık Bakanlığı'nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde AVM'lerde uygulanan kurallar eklendi. Böylece müşterilerin belirli sürelerde birlikte zaman geçirdiği ve alışveriş ihtiyacını karşıladığı AVM'lere yönelik ek kılavuzlar oluşturuldu. Türk Standardları Enstitüsü, böylece 'Güvenli Üretim', 'Güvenli Hizmet', 'Güvenli Turizm', 'Okulum Temiz' belgelendirmesine AVM'leri de eklemiş oldu.