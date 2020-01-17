TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar - Son Dakika

TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar

6 saat önce

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan, Özel Final Akademi Anadolu Lisesi kültür, milli ve manevi değerlerinin öğrencilere aşılaması açısından düzenlediği kermesin gelirini, TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.

TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar, System.String[]

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan, Özel Final Akademi Anadolu Lisesi kültür, milli ve manevi değerlerinin öğrencilere aşılaması açısından düzenlediği kermesin gelirini, TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.


TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz; 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.


Eryılmaz; daha sonra okulun yaptığı bağışa istinaden, Okul Müdürü Mehmet Yıkılmaz'a şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ederek, Vakıf Genel Müdürlüğünden gönderilen teşekkür mektubunu kendisine takdim etti. - ERZURUM

Tsk Mehmetçik Vakfı, Yakutiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlenmek istediği baldızını öldüren adam, "Cinayeti bayrak için işledim" dedi
FETÖ elebaşı Gülen'in, Adil Öksüz'e yolladığı darbe mesajları deşifre edildi Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TSK Mehmetçik Vakfına bağışladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]