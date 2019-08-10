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TSO Meclis Başkanı Ünal'dan bayram mesajı

5 dakika önce

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TSO Meclis Başkanı Ünal'dan bayram mesajı, System.String[]
Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünal, dini bayramların, milli birlik ve kardeşliğin, iyilik ve güzelliklerin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının her zamankinden daha fazla hissedildiği ve yoğunlaştığı önemli günler olduğunu belirtti.

Bayram süresince sergilenen güzel hasletlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmaması ve tüm toplumu kuşatmasının ortak dileği olduğunu dile getiren Ünal, "Bu kutlu günler vesilesiyle; aziz şehitlerimiz ve onların bizlere birer emaneti olan aile fertlerini ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık ve komşuluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle birlikte olmak ve kucaklaşmak bizi daha da güçlü kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Karabüklü hemşehrilerimin Kurban Bayramını gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı. - KARABÜK
Meclis Başkanı, Cengiz Ünal, Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:22 Kaynak: İHA
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