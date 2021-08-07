TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin oldu - Son Dakika

58. dakikada Ankaragücülü Cem Ekinci sol kanattan içe sokularak ceza sahası içerisine orta yaptı. Altı pasın içerisinde topla buluşan Geraldo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) 54'üncüsünü düzenlediği Ankara Kupası mücadelesinde, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan maçtan seri penaltı vuruşları sonucu 5-3'lük galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı

Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti