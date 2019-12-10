"TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında AA muhabirlerine 3 ödül

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 ödül kazandı.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı spor gazeteciliği eserlerini kapsayan yarışmada ulusal ve yerel basının çeşitli dallarında 145 eser değerlendirildi.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın jüri üyeleri arasında bulunduğu organizasyonda, geleneksel puanlama yöntemiyle en iyiler seçildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabirlerinden Hilmi Sever televizyon röportajı, Şebnem Coşkun müsabaka fotoğrafı ve Aytaç Ünal da serbest fotoğraf dallarında ödüle layık görüldü.