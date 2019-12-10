Son Dakika Haberleri: "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında AA muhabirlerine 3 ödül
Son Dakika Spor 'TSYD Yılın En İyileri' yarışmasında AA muhabirlerine 3 ödül - Son Dakika Spor

"TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında AA muhabirlerine 3 ödül

7 saat önce

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 ödül kazandı.

Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) tarafından düzenlenen "TSYD Yılın En İyileri" yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 ödül kazandı.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı spor gazeteciliği eserlerini kapsayan yarışmada ulusal ve yerel basının çeşitli dallarında 145 eser değerlendirildi.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın jüri üyeleri arasında bulunduğu organizasyonda, geleneksel puanlama yöntemiyle en iyiler seçildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabirlerinden Hilmi Sever televizyon röportajı, Şebnem Coşkun müsabaka fotoğrafı ve Aytaç Ünal da serbest fotoğraf dallarında ödüle layık görüldü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Anadolu Ajansı, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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