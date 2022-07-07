TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi - Son Dakika
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TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi

07.07.2022 14:18

Konya'da uzman doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddeti protesto etmek için Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan TTB üyesi doktorların İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşü polis tarafından engellendi. Biber gazının da kullandığı müdahale esnasında eylemci doktorlar arasında arbede yaşandı. Öte yandan sağlıkçıların "Öldük biz" sloganı attığı görüldü.

Geçtiğimiz gün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı.

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Ülkeyi ayağa kaldıran acı olay sonrasında Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da TTB üyesi sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen bazı sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. Sağlıkçılar "Öldük biz" sloganı atarken, biber gazının da kullanıldığı müdahale esnasında polis ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İşte o anlardan kareler;

Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
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Ekrem Karakaya, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi - Son Dakika
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