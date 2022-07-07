TTB çağrısı sonrası bazı doktorlar yürümek istedi! Polis izinsiz gösteriyi durdurunca tansiyon yükseldi

Geçtiğimiz gün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BUGÜN VE YARIN İÇİN GREV KARARI ALDI

Ülkeyi ayağa kaldıran acı olay sonrasında Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da TTB üyesi sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen bazı sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. Sağlıkçılar "Öldük biz" sloganı atarken, biber gazının da kullanıldığı müdahale esnasında polis ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

İşte o anlardan kareler;