TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak - Son Dakika

TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak

6 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ihtiyaç olarak çift zincirli konveyör oluğu döküm kayıt profili imal işini yaptıracak.

TTK döküm profili zincirli konveyör oluğu işini yaptıracak, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ihtiyaç olarak çift zincirli konveyör

oluğu döküm kayıt profili imal işini yaptıracak.

TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak 8 bin çift zincirli konveyör oluğu döküm kayıt profil işi için teklifler, 20 Ocak'a kadar kabul edilecek.

Kurumun internet sitesinde yer alan şartnamede, malzemelerin yüzeylerinin kusursuz olacağı, çatlak, tufal, karıncalanma, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak, katmer, bünyesine yabancı bir cisim karışması veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacağı belirtildi.

İhaleyle ilgili dokümanların 150 lira karşılığında satın alınabileceği ifade edilen şartnamede, malzemelerin 60, 90, 120, 150, 180, 210 ve 240 günlük süreler içerisinde teslim edileceği kaydedildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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