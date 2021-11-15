TTK maden ocağında kısmi yanma oluşan pano kapatıldı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında, kısmi yanma meydana gelen pano ekiplerce kapatıldı.

Müesseseye bağlı maden ocağında eksi 500 ila eksi 510 kodları arasında kısmi yanma meydana geldi.

Durumun fark edilmesi üzerine ekipler, üretim yapılan yeri kapattı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, AA muhabirine, yer altı çalışma şartlarında kısmi yanmaların oluşabildiğini, bu yanma sonucunda ortamdaki mevcut karbonmonoksit miktarının yükseldiğini söyledi.

Eroğlu, "Risk tamamen ortadan kaldırıldı, herhangi ciddi bir durum yok. Eksi 500 ila eksi 510 kodları arasındaki ayak (üretim yapılan yer), hava giriş ve çıkış koridorundan kapatılmıştır. Müessesedeki normal çalışma devam etmektedir. Ocakta herhangi bir tahliye söz konusu değildir." ifadesini kullandı.