TTK Üretiminin Durdurulması Belirsizlik Yarattı

22.01.2026 01:35
CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TTK'ya bağlı müesseselerde üretimin durdurulmasına ilişkin, kurumlar arası koordinasyonsuzluğun bedelini madencilerin ve Zonguldak'ın ödediğini söyledi.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı bazı müesseselerde üretimin durdurulmasına ilişkin, kurumun ve madencilerin ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Ertuğrul, son dönemde TTK'ya ait Kozlu, Karadon ve Üzülmez müesseselerinde üretimin durdurulması, Armutçuk için de benzer bir kararın gündemde olmasının, devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluğun bir sonucu olduğunu ifade etti.

TTK'nın Zonguldak ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ertuğrul, "Madencilerimiz özellikle deprem gibi büyük afetlerde gösterdikleri insanüstü çabayla sadece ülkemizin değil, dünyanın takdirini kazanmıştır. Böyle bir emek gücüne ve yıllarca yetecek taş kömürü rezervine sahipken ithal kömüre bağımlı kalmamız kabul edilemez bir çelişkidir" dedi.

Türkiye'de sanayinin büyük ölçüde ithal kömürle çalıştığını hatırlatan Ertuğrul, her yıl milyonlarca ton kömür için döviz ödendiğini belirterek, bu kaynağın yerli üretime ve istihdama yönlendirilmesi gerektiğini savundu. TTK'nın norm kadrosunun doldurulmasının ve madenci sayısının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Geçmişte yapılan denetimlere de değinen Ertuğrul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettişlerinin bazı eksiklikler tespit ettiğini, Sayıştay raporlarında da benzer bulgular yer aldığını hatırlattı. Buna rağmen farklı kurumların birbirleriyle çelişen raporlar hazırladığını söyledi.

Ertuğrul, "Bir müfettiş grubu 'çalışılabilir' derken, diğer bir grup 'çalışılamaz' diyor. Oysa işin uzmanlarından, sorunların büyük ölçüde giderildiğine dair bilgiler geliyor. Bu tablo hem kafa karışıklığı yaratıyor hem de bedelini TTK, madenciler ve Zonguldak ödüyor" ifadelerini kullandı.

Üretimin durdurulması ve olası kapatma ya da özelleştirme iddialarının kamuoyunda ciddi endişe yarattığını dile getiren Ertuğrul, bir yandan kapanma söylentileri varken diğer yandan yeni baca sistemi için ihale yapılmasının devlet yönetiminde uyumsuzluğu ortaya koyduğunu belirtti.

Maden kazalarının önlenmesi için bilimsel ve uluslararası standartların esas alınması gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Bizim tek talebimiz, bir tek madencimizin bile burnunun kanamamasıdır. Yüzyıllardır süren bu madencilik geleneği ve teknik birikimle bunu başarabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Sorumluluğun hem TTK yönetiminde hem de ilgili bakanlıklarda olduğunu ifade eden Ertuğrul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyacağı iradenin belirleyici olacağını söyledi.

Zonguldak halkının geleceğe dair ciddi soru işaretleri taşıdığını belirten Ertuğrul, "TTK kapatılacak mı, özelleştirilecek mi, istihdam kaybı yaşanacak mı ya da yeni bir facia mı olacak soruları herkesin zihninde. Devlet kurumları birbiriyle çeliştiği sürece bu endişeler daha da büyüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

