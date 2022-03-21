TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI

21.03.2022 14:49

EDİRNE'de baharın habercisi Nevruz Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

EDİRNE'de baharın habercisi Nevruz Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı. Dev ateşin yakıldığı etkinlikte dilek tutularak demir dövülüp, yumurta tokuşturulurken, üniversite öğrencilerinin modern dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Edirne'de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla, Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte dev ateş yakıldı, demir dövüldü, dilekler tutulup yumurta tokuşturuldu. Etkinlikte konuşan Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, tüm Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren tarih yaza yaza ilerlemiş bir millet olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Büyük Türk milleti, tarihe çıktığı andan itibaren yürüyüşüyle, varlığıyla tarih yaza yaza ilerlemiş bir millettir. Bitti, öldü denilen yerde küllerinden tekrar tekrar doğmayı bilmiş bir millettir. Nasıl ki 'öldü, bitti' denilen yerde Ergenekon'dan çıkıp bütün dünyaya yayıldıysa, dev bir cihan imparatorluğu gittiği her yerde bir cihan imparatorluğu kurduysa, şimdi inşallah bu büyük millet yeniden uyanışa geçiyor" dedi.

'SULARIMIZ ÇAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Türk milletinin haksızlığa uğramış coğrafyalarda umut olmaya devam edeceğini belirten Tabakoğlu, "Bir büyük Türk'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Anadolu Ergenekon'unda çok şükür gücümüze, kuvvetimize tekrar kavuşmaya başladık. Bu büyük millet kanayan coğrafyalarda, haksızlığa uğramış coğrafyalarda yine umut olmaya devam edecek. İnşallah bu yürüyüş, kuru dalda çiçeklerin açılması tekrar yüz göstermiştir, sularımız tekrar çağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

NEVRUZ ATEŞİ YAKILDI

Etkinlikte, Nevruz Bayramı'nı temsilen Nevruz ateşi yakıldı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler dilek tutup ateşin üzerinden atladı. Demir dövülüp yumurta tokuşturulan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında, üniversitenin dans topluluğu öğrencileri de modern dans gösterisi sundu. Güncel şarkılarla sahnelenen dans gösterileri büyük alkış topladı.(DHA)

TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI
TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI
TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI

YORUMLAR
500
Türk dünyasının yeni yılı, Uluslararası Türk Akademisi'nde kutlandı Türk dünyasının yeni yılı, Uluslararası Türk Akademisi'nde kutlandı Nevruz Bayramı, TRT Avaz'da kutlacak Nevruz Bayramı, TRT Avaz'da kutlacak

Trakya Üniversitesi, Nevruz Bayramı, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:18 Boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklamıştı! Tahliye kararını veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement