TÜ'DE NEVRUZ BAYRAMI, YAKILAN DEV ATEŞLE KUTLANDI - Son Dakika

EDİRNE'de baharın habercisi Nevruz Bayramı, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı. Dev ateşin yakıldığı etkinlikte dilek tutularak demir dövülüp, yumurta tokuşturulurken, üniversite öğrencilerinin modern dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Edirne'de 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla, Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte dev ateş yakıldı, demir dövüldü, dilekler tutulup yumurta tokuşturuldu. Etkinlikte konuşan Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, tüm Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı kutladı. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren tarih yaza yaza ilerlemiş bir millet olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Büyük Türk milleti, tarihe çıktığı andan itibaren yürüyüşüyle, varlığıyla tarih yaza yaza ilerlemiş bir millettir. Bitti, öldü denilen yerde küllerinden tekrar tekrar doğmayı bilmiş bir millettir. Nasıl ki 'öldü, bitti' denilen yerde Ergenekon'dan çıkıp bütün dünyaya yayıldıysa, dev bir cihan imparatorluğu gittiği her yerde bir cihan imparatorluğu kurduysa, şimdi inşallah bu büyük millet yeniden uyanışa geçiyor" dedi.

'SULARIMIZ ÇAĞLAMAYA DEVAM EDECEK'

Türk milletinin haksızlığa uğramış coğrafyalarda umut olmaya devam edeceğini belirten Tabakoğlu, "Bir büyük Türk'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Anadolu Ergenekon'unda çok şükür gücümüze, kuvvetimize tekrar kavuşmaya başladık. Bu büyük millet kanayan coğrafyalarda, haksızlığa uğramış coğrafyalarda yine umut olmaya devam edecek. İnşallah bu yürüyüş, kuru dalda çiçeklerin açılması tekrar yüz göstermiştir, sularımız tekrar çağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

NEVRUZ ATEŞİ YAKILDI

Etkinlikte, Nevruz Bayramı'nı temsilen Nevruz ateşi yakıldı. Öğretim görevlileri ve öğrenciler dilek tutup ateşin üzerinden atladı. Demir dövülüp yumurta tokuşturulan etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında, üniversitenin dans topluluğu öğrencileri de modern dans gösterisi sundu. Güncel şarkılarla sahnelenen dans gösterileri büyük alkış topladı.(DHA)